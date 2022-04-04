Майк Джеймс – MVP марта в Евролиге

Защитник «Монако» признан самым ценным игроком по итогам марта в .

завершил первый месяц весны с результатом 4-1 и квалифицировался в плей-офф. Показатель эффективности Джеймса в марте составил 23,6 балла, что является лучшим результатом в Евролиге.

Средние показатели Джеймса в марте – 19,8 очка, 3,8 подбора и 5,4 передачи за игру. Американец реализовал 54,8% 2-очковых, 43,3% 3-очковых и 89,7% с линии.

Джеймс ранее признавался MVP месяца в Евролиге в феврале 2019 года (в составе «Милана») и в ноябре 2020-го (ЦСКА).

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