Новый клуб Алана Уильямса должен будет заплатить «Локомотиву-Кубань» 50 000 долларов

Стали известны подробности ухода центрового из ива-Кубань». Ранее клуб сообщил, что американец покинул расположение команды и вернулся домой.

«Локо» отпустил Уильямса с двумя условиями. Центровой не имеет право подписывать контракт с другим российским клубом. В случае перехода в другой европейский чемпионат новая команда Уильямса должна будет заплатить «Локо» выкуп в 50 000 долларов, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Центровой провел за краснодарскую команду три сезона. Его показатели в Лиге ВТБ-2021/22 составили 10,4 очка и 7,2 подбора в среднем за игру.

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