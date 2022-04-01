Чарльз Баркли: «Уилл Смит был на 100 процентов неправ»

Легенда НБА Чарльз Баркли прокомментировал инцидент на церемонии вручения наград «Оскар», когда известный актер Уилл Смит поднялся на сцену и дал пощечину ведущему шоу Крису Року.

«Я люблю Криса Рока. Я люблю Уилла Смита. Уилл был на 100 процентов неправ, и это не обсуждается.

Меня четыре или пять раз арестовывали за то, что я кого-то бил, и я был неправ. Это нормально признать, что ты был неправ.

Это чрезмерная реакция. Часть нашей работы состоит в том, чтобы выслушивать оскорбления и глупости. Но в то время мне было 25-26 лет, я был идиотом, потому что слишком остро реагировал. Сейчас мне почти 60, и то, что я делал в 25-26 лет, мне непозволительно.

Это наша работа. Если твой обидчик не перешел на личности, ты должен подставить другую щеку. 90 процентов болельщиков – замечательные. 10 процентов – просто придурки, которые завидуют и злятся на тебя, потому что ты успешен. Но ты должен подставить другую щеку», – сказал Баркли.

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