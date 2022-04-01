ACB. «Валенсия» встретится с «Тенерифе»

В пятницу, 1 апреля, в рамках регулярного чемпионата Испании дома встретится с .

ACB

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона – 20-5, Реал – 19-6, Манреса – 17-8, Ховентуд – 17-8, Валенсия – 16-8, Тенерифе – 15-9, Баскония – 14-11, Мурсия – 13-12, Гран-Канария – 13-12, Бреоган– 12-13, Бильбао – 11-14, Уникаха – 11-14, Сан-Пабло Бургос – 8-17, Фуэнлабрада – 8-17, Андорра – 8-17, Обрадойро – 8-17, Сарагоса – 8-17, Бетис – 6-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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