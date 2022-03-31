Хосе Альварадо снова спрятался в углу площадки и совершил перехват

Защитник «Нового Орлеана» Хосе Альварадо прибегнул к хитрости в одном из эпизодов матча с «Портлендом» (117:107).
Альварадо перед вводом мяча из-за лицевой спрятался в углу площадки, подкрался к игроку «Блэйзерс» и отобрал у него мяч, после чего «Пеликанс» провели результативную атаку.
В активе Альварадо 6 очков, 3 подбора, 3 передачи и 4 перехвата. Несколько дней назад «Новый Орлеан» подписал с Хосе 4-летний контракт на 6,5 млн долларов.
В недавней встрече с «Чикаго» Альварадо использовал похожий прием.
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