Хосе Альварадо снова спрятался в углу площадки и совершил перехват

Защитник «Нового Орлеана» прибегнул к хитрости в одном из эпизодов матча с (117:107).

Альварадо перед вводом мяча из-за лицевой спрятался в углу площадки, подкрался к игроку «Блэйзерс» и отобрал у него мяч, после чего «Пеликанс» провели результативную атаку.

В активе Альварадо 6 очков, 3 подбора, 3 передачи и 4 перехвата. Несколько дней назад подписал с Хосе 4-летний контракт на 6,5 млн долларов.

В недавней встрече с «Чикаго» Альварадо использовал похожий прием.

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