Кевон Луни: «Уорриорз» не испытывают давления»

Центровой «Голден Стэйт» заявил, что в команде хорошая атмосфера, несмотря на неудачный отрезок в чемпионате.

«Уорриорз» потерпели шесть поражений в последних семи встречах.

«Уорриорз» не испытывают давления. Многие из нас даже не имеют опыта плей-офф. Они не знают, что это вообще такое, давление. У нас молодой коллектив. Мы пока не сталкивались с серьезными трудностями.

Мы по-прежнему получаем удовольствие от игры. Люди с радостью делают свою работу. Это одно из преимуществ молодости. Давление проходит мимо нас. Важно только найти способы побеждать. Надо выработать правильную химию, объединиться. Мне кажется, у нас в команде есть лидеры, которые способны позаботиться об этом», – сказал Луни.

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