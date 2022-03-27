Трендон Уотфорд выбыл как минимум на неделю из-за травмы

Новичок Трендон Уотфорд выбыл из строя как минимум на неделю из-за растяжения связок левого колена и ушиба кости.

21-летний форвард травмировался за 3 минуты до конца субботнего матча против «Хьюстона» (98:115), наступив на ногу Денниса Шредера. игрок завершил встречу с 15 очками и 10 подборами.

После МРТ-обследования клуб объявил, что врачи оценят состояние Уотфорда через неделю.

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