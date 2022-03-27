Хавьер Паскуаль: «Мой первый визит в Алматы принес большое удовольствие»

Главный тренер поделился впечатлениями от выездного матча против «Астаны» (94:60) в городе Алматы.

«Большое удовольствие принес мой первый визит в Алматы. Был приятно удивлен большим количеством детей на арене.

Мы очень серьезно отнеслись к этому матчу. Думаю, что и в защите, и в нападении хорошо смотрелись. Были потери и ошибками, но в целом это нормально. В защите стоило бы прибавить, но результатом матча удовлетворены», – сказал Паскуаль.

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