Тимофей Мозгов: «Сам знаю, где и как ошибаюсь. Критика должна быть аргументированной»

Центровой «Руны» Тимофей Мозгов рассказал о своем отношении к критике.
В сюжете «Вида Сверху» болельщикам задавали вопросы о Мозгове. После ответа баскетболист неожиданно для поклонников появлялся в кадре и общался с ними.
«Я сам по себе очень самокритичен. Знаю, как и где ошибаюсь, над чем мне нужно работать. Критика должна быть хотя бы аргументированной, а не просто построена на личных чувствах и ощущениях.
Было приятно. Не ожидал от людей столько теплых слов услышать», – признался Мозгов.
Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие