Тимофей Мозгов: «Сам знаю, где и как ошибаюсь. Критика должна быть аргументированной»

Центровой «Руны» рассказал о своем отношении к критике.

В сюжете «Вида Сверху» болельщикам задавали вопросы о Мозгове. После ответа баскетболист неожиданно для поклонников появлялся в кадре и общался с ними.

«Я сам по себе очень самокритичен. Знаю, как и где ошибаюсь, над чем мне нужно работать. Критика должна быть хотя бы аргументированной, а не просто построена на личных чувствах и ощущениях.

Было приятно. Не ожидал от людей столько теплых слов услышать», – признался Мозгов.

Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие