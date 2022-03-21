Кандидат на 1-й номер драфта НБА Джабари Смит пока не решил, будет ли выставляться в этом году

Тяжелый форвард Оберна Джабари Смит пока не решил, будет ли выставляться на драфт НБА в этом году.
В воскресенье Оберн уступил Майами (61:79) и вылетел из турнира NCAA.
«Пока не решил по поводу планов на будущее», – заявил Смит после игры.
Средние показатели Смита в сезоне составили 17,2 очка, 7,2 подбора, 1,9 передачи, 1,1 перехвата и 1,0 блок-шота при 43,3% из-за дуги.
Некоторые эксперты ставят 18-летнего баскетболиста на 1-е место в прогнозах перед драфтом-2022.
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