Кандидат на 1-й номер драфта НБА Джабари Смит пока не решил, будет ли выставляться в этом году

Тяжелый форвард Оберна Джабари Смит пока не решил, будет ли выставляться на драфт в этом году.

В воскресенье Оберн уступил Майами (61:79) и вылетел из турнира NCAA.

«Пока не решил по поводу планов на будущее», – заявил Смит после игры.

Средние показатели Смита в сезоне составили 17,2 очка, 7,2 подбора, 1,9 передачи, 1,1 перехвата и 1,0 блок-шота при 43,3% из-за дуги.

Некоторые эксперты ставят 18-летнего баскетболиста на 1-е место в прогнозах перед драфтом-2022.

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