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    Кандидат на 1-й номер драфта НБА Джабари Смит пока не решил, будет ли выставляться в этом году

    Теги НБА NCAA драфт НБА Баскетбол

    Тяжелый форвард Оберна Джабари Смит пока не решил, будет ли выставляться на драфт НБА в этом году.

    В воскресенье Оберн уступил Майами (61:79) и вылетел из турнира NCAA.

    «Пока не решил по поводу планов на будущее», – заявил Смит после игры.

    Средние показатели Смита в сезоне составили 17,2 очка, 7,2 подбора, 1,9 передачи, 1,1 перехвата и 1,0 блок-шота при 43,3% из-за дуги.

    Некоторые эксперты ставят 18-летнего баскетболиста на 1-е место в прогнозах перед драфтом-2022.

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