«Олимпиакос» оштрафован на 36 500 евро за поведение болельщиков во время матча с «Панатинаикосом»

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Греческий «Олимпиакос» оштрафован Евролигой на 36 500 евро за поведение своих болельщиков во время матча 30-го тура против «Панатинаикоса». Зрители бросали петарды, использовали лазеры и выкрикивали оскорбления.

«Олимпиакос» рискует провести игру плей-офф при пустых трибунах, если подобное поведение болельщиков повторится в последнем домашнем матче регулярного чемпионата против «Барселоны».

«Олимпиакос» гарантировал себе выход в плей-офф благодаря победе над «Панатинаикосом». Команда сыграет в плей-офф впервые с 2018 года.

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»

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