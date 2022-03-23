Демар Дерозан: «Когда-нибудь нам должно надоесть, что нам надирают задницу»

Форвард Демар Дерозан после разгромного поражения от (98:126) заявил, что команде пора изменить ситуацию.

«Когда-нибудь нам должно надоесть, что нам вот так надирают задницу. Мы должны щелкнуть переключателем и понять, что пора положить этому конец.

Порой нужно, чтобы тебя ударили по лицу и отправили в нокдаун, чтобы ты проявил характер и в итоге вышел победителем. Но нужно иметь такой менталитет. Нужно быть тем, кто проявляет характер, оказавшись в отчаянном положении.

Нельзя постоянно ждать, когда ты будешь проигрывать 10 или 15 очков, чтобы потом пытаться отыграться. Это слишком тяжело», – сказал Дерозан.

Демар Дерозан вновь доминирует в регулярке НБА. Но мы по-прежнему уверены, что он оплошает в плей-офф