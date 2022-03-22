Убийцу экс-игрока НБА Лоренцена Райта признали виновным

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Убийцу центрового Лоренцена Райта признали виновным спустя 12 лет после совершения преступления.

Суд Мемфиса признал Билли Рэя Тернера виновным в убийстве первой степени и закрыл дело. Ранее экс-супруга Райта, которая обвинялась в соучастии преступления, также признала вину и получила 20-летний тюремный срок.

Убийство Райта произошло в 2010 году в Мемфисе. Тело баскетболиста было найдено 28 июля в лесу неподалеку от дома бывшей жены.

Центровой был выбран на драфте НБА-1996 и провел в лиге 13 сезонов в лиге. Игрок был известен по выступлениям за «Клипперс», «Атланту» и «Мемфис».

Он был выбран в первом раунде драфта НБА. Спустя 14 лет его нашли мертвым. Кто убил Лоренцена Райта?

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