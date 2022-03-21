Пол Рид из «Сиксерс» извинился за гомофобные твиты, которые опубликовал несколько лет назад

Форвард «Филадельфии» Пол Рид извинился за гомофобные высказывания, которые опубликовал в твиттере несколько лет назад.

Ранее гей-поклонник НБА Деррик Гордон собрал и опубликовал 78 сообщений разных лет от 36 действующих игроков лиги, в которых содержатся нападки на гомосексуалистов. В список среди прочих вошли посты от Кевина Дюрэнта и Си Джей Макколлума.

«Сучки сегодня будут геями, завтра бисексуалами, а в воскресенье беременными, ха», – написал Рид в твиттере в 2014 году.

В 2015 году игрок «Сиксерс» выложил еще один пост: «Почему так много нигеров одеваются как девушки и надевают парики, пытаясь быть смешными. 100% чертовы геи».

Рид выпустил заявление с извинениями.

«На прошлой неделе в статье были опубликованы два бестактных заявления, которые я сделал в социальных сетях, еще будучи подростком. Заявления не отражают того, кем я являюсь сегодня, я удалил их из своей учетной записи. Я искренне извиняюсь за любую боль, которую эти посты причинили как тогда, так и сейчас.

За прошедшие годы мне открылись глаза на трудности, с которыми ЛГБТ-сообщество сталкивается каждый день. Сейчас как никогда равенство имеет решающее значение, это очень важно для будущего наших сообществ», – говорится в заявлении Рида.

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