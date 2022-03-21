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    Пол Рид из «Сиксерс» извинился за гомофобные твиты, которые опубликовал несколько лет назад

    Теги происшествия Филадельфия НБА ЛГБТ соцсети Пол Рид Баскетбол

    Форвард «Филадельфии» Пол Рид извинился за гомофобные высказывания, которые опубликовал в твиттере несколько лет назад.

    Ранее гей-поклонник НБА Деррик Гордон собрал и опубликовал 78 сообщений разных лет от 36 действующих игроков лиги, в которых содержатся нападки на гомосексуалистов. В список среди прочих вошли посты от Кевина Дюрэнта и Си Джей Макколлума.

    «Сучки сегодня будут геями, завтра бисексуалами, а в воскресенье беременными, ха», – написал Рид в твиттере в 2014 году.

    В 2015 году игрок «Сиксерс» выложил еще один пост: «Почему так много нигеров одеваются как девушки и надевают парики, пытаясь быть смешными. 100% чертовы геи».

    Рид выпустил заявление с извинениями.

    «На прошлой неделе в статье были опубликованы два бестактных заявления, которые я сделал в социальных сетях, еще будучи подростком. Заявления не отражают того, кем я являюсь сегодня, я удалил их из своей учетной записи. Я искренне извиняюсь за любую боль, которую эти посты причинили как тогда, так и сейчас.

    За прошедшие годы мне открылись глаза на трудности, с которыми ЛГБТ-сообщество сталкивается каждый день. Сейчас как никогда равенство имеет решающее значение, это очень важно для будущего наших сообществ», – говорится в заявлении Рида.

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