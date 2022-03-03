Иван Лазарев подписал контракт с МБА

Центровой Иван Лазарев (31 год, 210 см) подписал контракт с московским клубом МБА, выступающим в Суперлиге. Условия соглашения не сообщаются.

Лазарев является чемпионом Евролиги и двукратным победителем Лиги ВТБ в составе ЦСКА, за который он провел два сезона (2015-2017). Также он выступал за «Триумф», «Зенит», «Рязань», «Парму» и «Руну».

Центровой вернулся в профессиональный баскетбол после полуторагодичной паузы, во время которой он продолжал поддерживать форму, играя в любительских лигах Москвы.

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