Генеральный менеджер «Партизана»: «Мы заслуживаем Евролиги больше, чем некоторые команды с гарантированной лицензией»

Генеральный менеджер «Партизана» Зоран Савич заявил, что его клуб заслуживает участия в Евролиге, поскольку телевизионные права в Сербии принесут больше денег, чем в России или Франции.

«Партизан» заслуживает Евролиги больше, чем некоторые команды, которые уже там играют и имеют гарантированную лицензию.

Ситуация с телевизионными правами сейчас катастрофическая. Клубы всегда жаловались на то, что ситуация очень сложная. Коронавирус еще больше ее усугубил.

Телевидение имеет ключевое значение. Сколько вы получаете от трех российских команд? 300 тысяч евро? И у вас всего одна команда из Сербии, а сербское телевидение платит около 1 миллиона евро.

А сколько приносят французские команды? Даже IMG теряет деньги, потому что их телевидение ничего не зарабатывает. Вы получите от сербского телевидения больше денег, чем от двух французских команд, играющих в , — заявил Савич.

«Мы были как младенцы, учившиеся ходить». В 92-м «Партизан» выиграл Евролигу – с самым молодым составом и запретом на игры в Белграде