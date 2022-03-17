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    Ти Джей Уоррен полностью восстановился от травмы, но пропустит остаток сезона

    Теги травмы Индиана НБА Ти Джей Уоррен Баскетбол

    Форвард «Индианы» Ти Джей Уоррен полностью восстановился после стрессовых переломов в левой стопе и возобновил полноценные тренировки, сообщает ESPN.com. Тем не менее игрок пропустит оставшиеся 12 матчей команды в текущем регулярном чемпионате и будет готовиться к сезону-2022/23.

    28-летний Уоррен пропустил весь нынешний сезон и сыграл всего четыре матча в сезоне-2020/21 из-за стрессовых переломов. Руководители «Пэйсерс» и представителями игроки пришли к выводу, что возвращать Уоррена в состав в концовке сезона не имеет смысла.

    «Индиана» занимает 13-е место в Восточной конференции с показателями 23-47.

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