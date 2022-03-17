Даг Макдермотт выбыл до конца регулярного чемпионата из-за растяжения связок

Форвард пропустит остаток регулярного чемпионата из-за растяжения связок голеностопного сустава третьей степени.

Макдермотт получил травму 12 марта в начале первой четверти матча против своего бывшего клуба «Индианы» и не вернулся в игру.

В нынешнем сезоне 30-летний игрок набирает в среднем 11,3 очка, 2,3 подбора и 1,3 передачи за 24 минуты за матч.

У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали