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    Даг Макдермотт выбыл до конца регулярного чемпионата из-за растяжения связок

    Теги травмы Сан-Антонио НБА Даг Макдермотт Баскетбол

    Форвард «Сан-Антонио» Даг Макдермотт пропустит остаток регулярного чемпионата из-за растяжения связок голеностопного сустава третьей степени.

    Макдермотт получил травму 12 марта в начале первой четверти матча против своего бывшего клуба «Индианы» и не вернулся в игру.

    В нынешнем сезоне 30-летний игрок набирает в среднем 11,3 очка, 2,3 подбора и 1,3 передачи за 24 минуты за матч.

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