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    Майкл Мэлоун – о сходствах между Йокичем и Порзингисом: «Оба большие, оба из-за границы»

    Теги Денвер НБА Вашингтон Майкл Мэлоун Никола Йокич Кристапс Порзингис Баскетбол

    Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун ответил на вопрос журналиста о сходствах между центровым команды Николой Йокичем и бигменом «Вашингтона» Кристапсом Порзингисом.

    «Не вижу особых сходств. Оба большие, оба из-за границы. На этом сходства заканчиваются», – сказал Мэлоун.

    Во встрече с «Уизардс» (127:109) в среду всего за 26 минут действующий MVP набрал 29 очков, 13 подборов и 8 передач при 71% с игры и 100% с линии.

    В активе Порзингиса 16 очков и 7 подборов.

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