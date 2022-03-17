Майкл Мэлоун – о сходствах между Йокичем и Порзингисом: «Оба большие, оба из-за границы»

Главный тренер «Денвера» ответил на вопрос журналиста о сходствах между центровым команды Николой Йокичем и бигменом .

«Не вижу особых сходств. Оба большие, оба из-за границы. На этом сходства заканчиваются», – сказал Мэлоун.

Во встрече с «Уизардс» (127:109) в среду всего за 26 минут действующий MVP набрал 29 очков, 13 подборов и 8 передач при 71% с игры и 100% с линии.

В активе Порзингиса 16 очков и 7 подборов.

Никола Йокич – лучший игрок в истории «Денвера»? Попробуем сравнить с легендами