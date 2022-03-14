ACB. «Валенсия» сыграет с «Манресой»

В понедельник, 14 марта, в рамках регулярного чемпионата Испании «Валенсия» на своей площадке сыграет с «Манресой».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 марта, 22.30, «Ла Фонтета»
Положение команд: Реал – 18-5, Барселона – 17-4, Манреса – 15-7, Ховентуд – 14-8, Валенсия – 13-8, Тенерифе – 13-8, Мурсия – 12-9, Баскония – 12-10, Гран-Канария – 11-10, Бреоган– 11-11, Бильбао – 11-11, Уникаха – 8-14, Сарагоса – 8-15, Обрадойро – 8-15, Сан-Пабло Бургос – 7-15, Андорра – 7-16, Фуэнлабрада – 7-16, Бетис – 6-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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