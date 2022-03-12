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    «Орландо» потерял теоретические шансы на выход в плей-офф

    Теги Атланта Орландо НБА НБА плей-офф Баскетбол

    «Орландо» стал первой командой текущего сезона НБА, которая потеряла теоретические шансы на выход в плей-офф.

    После сегодняшней победы занимающей 10-е место на Востоке «Атланты» клуб из Флориды больше не претендует на участие в плей-ин. «Мэджик» (18-50) в лучшем случае могут догнать «Хоукс» (32-34), но все равно уступают им по дополнительным показателям.

    «Орландо» пропустит плей-офф второй сезон подряд.

    В НБА появился еще один большой игрок. Обновленный «Бостон» шатает всю лигу и называется главным претендентом от Востока

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