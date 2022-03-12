«Орландо» потерял теоретические шансы на выход в плей-офф

стал первой командой текущего сезона НБА, которая потеряла теоретические шансы на выход в плей-офф.

После сегодняшней победы занимающей 10-е место на Востоке «Атланты» клуб из Флориды больше не претендует на участие в плей-ин. «Мэджик» (18-50) в лучшем случае могут догнать «Хоукс» (32-34), но все равно уступают им по дополнительным показателям.

«Орландо» пропустит плей-офф второй сезон подряд.

В НБА появился еще один большой игрок. Обновленный «Бостон» шатает всю лигу и называется главным претендентом от Востока