Евгений Богачев: «Марко Списсу не покидал УНИКС. Он просто отвез домой жену»

Разыгрывающий УНИКСа Марко Списсу вернулся в Казань и возобновил тренировки с командой.

Об этом сообщил президент клуба .

«Да, Списсу вновь в нашей команде. Вчера он тренировался в общей группе. Марко не покидал УНИКС. Он просто отвез домой свою жену.

Так что в данный момент в нашей команде остаются четыре легионера — итальянец Списсу, хорват Марио Хезоня, нигериец Тони Джекири и американец О Джей Мэйо. Последний не играл в последней встрече чемпионата лиги ВТБ дома с белорусским «Цмоки-Минск» (98:56) из-за небольшой травмы», – рассказал Богачев.

В понедельник, 14 марта, УНИКСу предстоит выездной матч против «Нижнего Новгорода» в рамках Лиги ВТБ.

Русский баскетбол разрушили за пять дней. Теперь ни Евролиги, ни топовых клубов