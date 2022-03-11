Евгений Богачев: «Марко Списсу не покидал УНИКС. Он просто отвез домой жену»

Разыгрывающий УНИКСа Марко Списсу вернулся в Казань и возобновил тренировки с командой.
Об этом сообщил президент клуба Евгений Богачев.
«Да, Списсу вновь в нашей команде. Вчера он тренировался в общей группе. Марко не покидал УНИКС. Он просто отвез домой свою жену.
Так что в данный момент в нашей команде остаются четыре легионера — итальянец Списсу, хорват Марио Хезоня, нигериец Тони Джекири и американец О Джей Мэйо. Последний не играл в последней встрече чемпионата Единой лиги ВТБ дома с белорусским «Цмоки-Минск» (98:56) из-за небольшой травмы», – рассказал Богачев.
В понедельник, 14 марта, УНИКСу предстоит выездной матч против «Нижнего Новгорода» в рамках Лиги ВТБ.
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