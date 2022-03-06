Ростислав Вергун: «Хочется верить, что это не лучший баскетбол, который мы способны показывать»

Главный тренер «Цмоки-Минска» был разочарован игрой команды в матче с .

«Давно мечтал о том, что в нашей команде будут играть одни белорусы. Наконец-то мечта сбылась. При других обстоятельствах я был бы счастлив, но сейчас мы вынуждены оказаться в таком составе. Хочется верить, что это не лучший баскетбол, который мы способны показывать. Сегодня наша игра разочаровала. Соперник превзошел нас абсолютно во всех компонентах. Мы оказались беспомощны против агрессивной защиты хозяев, совершили много потерь и неподготовленных бросков с низким процентом точности и проиграли объективно более сильному оппоненту. Надеюсь, в следующих матчах мы не просто будем выходить на площадку, а пытаться добиться положительного результата», – сказал Вергун.

потерпел крупное поражение в матче со счетом 56:98. Команда идет на предпоследнем месте в Лиге ВТБ, имея только одну победу в 11 играх.