Скал Лабиссьер продолжит карьеру в Пуэрто-Рико

Бывший игрок НБА Скал Лабиссьер (25 лет, 208 см) заключил контракт с пуэрториканским клубом «Кангрехерос де Сантурсе».

Уроженец Гаити был выбран на драфте НБА 2016 года под 28-м номером. Центровой провел в лиге четыре сезона, выступая за «Сакраменто» и «Портленд». Показатели за карьеру – 7,2 очка и 4,5 подбора в среднем за матч.

Лабиссьер не играет в НБА с 2020 года. Прошлый сезон игрок провел в G-лиге.

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