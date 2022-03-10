Евролига. Женщины. 1/4 финала. «ТТТ-Рига» – «Фенербахче», «Монпелье» примет «Шопрон»

В четверг, 10 марта, в рамках плей-офф женской Евролиги пройдут два матча стадии 1/4 финала.
Латвийский «ТТТ-Рига» дома сыграет с турецким «Фенербахче», французский «Монпелье» примет венгерский «Шопрон».
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
ТТТ-РИГА ЛАТВИЯ – ФЕНЕРБАХЧЕ ТУРЦИЯ
10 марта. 19:00
В серии впереди «Фенербахче» – 1-0
МОНПЕЛЬЕ ФРАНЦИЯ – ШОПРОН ВЕНГРИЯ
10 марта. 22:00
В серии впереди «Шопрон» – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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