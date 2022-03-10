Евролига. Женщины. 1/4 финала. «ТТТ-Рига» – «Фенербахче», «Монпелье» примет «Шопрон»

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В четверг, 10 марта, в рамках плей-офф женской Евролиги пройдут два матча стадии 1/4 финала.

Латвийский «ТТТ-Рига» дома сыграет с турецким «Фенербахче», французский «Монпелье» примет венгерский «Шопрон».

Евролига

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

ТТТ-РИГА ЛАТВИЯ – ФЕНЕРБАХЧЕ ТУРЦИЯ

10 марта. 19:00

В серии впереди «Фенербахче» – 1-0

МОНПЕЛЬЕ ФРАНЦИЯ – ШОПРОН ВЕНГРИЯ

10 марта. 22:00

В серии впереди «Шопрон» – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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