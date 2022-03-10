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    «Финикс» стал первой командой сезона НБА, которая гарантировала себе участие в плей-офф

    Теги Майами Финикс НБА Девин Букер Баскетбол

    «Финикс» в среду стал первой командой текущего сезона НБА, которая гарантировала себе попадание в плей-офф-2022.

    «Санз» победили лидирующих на Востоке «Хит» со счетом 111:90 в Майами, клуб продолжает лидировать в регулярном чемпионате с результатом 53-13.

    «Мы в команде хорошо знаем, какая перед нами стоит цель», – заявил после матча защитник «Финикса» Девин Букер.

    Букер вернулся из ковид-протокола НБА, набрав 23 очка, 8 подборов и 9 передач.

    «Финикс» в нынешнем сезоне обыгрывал все остальные 29 команд. Представители Аризоны сделали это впервые с сезона-2006/07.

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