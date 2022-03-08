Об агенте Леброна Риче Поле снимут биографический фильм

В США снимут биографический фильм о влиятельном агенте Риче Поле.

Об этом рассказал актер Дэмсон Идрис, который сыграет Пола.

«Я сыграю Рича Пола. Пришло время восхвалять влиятельных черных людей, Рич как раз из тех, о ком люди должны знать. Этот парень полностью изменил игру, я счастлив называть его старшим братом.

Мне не терпится почтить его историю», – заявил Идрис.

Идрис ранее выступил в качестве антигероя в сериале «Снегопад». Он сыграл молодого торговца наркотиками по имени Франклин Сэйнт, который в конечном итоге становится наркобароном.

Пол управляет агентством Klutch Sports, которое ведет дела многих звезд , включая .

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