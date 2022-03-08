Наверх
Sports.ru NBA

    Об агенте Леброна Риче Поле снимут биографический фильм

    Теги светская хроника Леброн Джеймс НБА Рич Пол Баскетбол

    В США снимут биографический фильм о влиятельном агенте Риче Поле.

    Об этом рассказал актер Дэмсон Идрис, который сыграет Пола.

    «Я сыграю Рича Пола. Пришло время восхвалять влиятельных черных людей, Рич как раз из тех, о ком люди должны знать. Этот парень полностью изменил игру, я счастлив называть его старшим братом.

    Мне не терпится почтить его историю», – заявил Идрис.

    Идрис ранее выступил в качестве антигероя в сериале «Снегопад». Он сыграл молодого торговца наркотиками по имени Франклин Сэйнт, который в конечном итоге становится наркобароном.

    Пол управляет агентством Klutch Sports, которое ведет дела многих звезд НБА, включая Леброна Джеймса.

    «Хочешь подписать меня? Сейчас я спортсменка». Новая девушка агента Леброна – певица Адель

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные