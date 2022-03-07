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    Марк Стейн: «Роб Пелинка продолжит руководить фронт-офисом «Лейкерс»

    Теги Лейкерс НБА Роб Пелинка Марк Стейн Баскетбол

    На фоне сообщений о том, что генеральный менеджер и вице-президент по баскетбольным операциям «Лейкерс» Роб Пелинка находится под давлением из-за того, как он управляет командой, инсайдер ESPN Марк Стейн высказал мнение, что функционер останется на своем посту.

    «Конечно, люди в лиге интересуются и задают вопрос: «Грозит ли Робу Пелинке увольнение?» С моей точки зрения, ему ничего не угрожает. Думаю, он и дальше будет руководить этим фронт-офисом», – сказал Стейн.

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