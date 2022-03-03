Ассистент генменеджера НБА: «Пелинка вел себя как мудак, когда был агентом»

Анонимный ассистент генменеджера НБА негативно высказался о генеральном менеджере .

«Пелинка вел себя как мудак, когда был агентом. У него были самые сильные игроки, и если он хотел, чтобы его клиент куда-то переехал, он мог выпотрошить вас, чтобы получить все, чего желает.

Вы не можете вытворять такое с людьми, а затем ожидать, что они будут нормально работать с вами, когда вы становитесь коллегами», – рассказал ассистент генменеджера.

«Он не отвечал на некоторые звонки от других команд перед недавним дедлайном», – рассказал генеральный менеджер одного из клубов.

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