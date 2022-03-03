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    Ассистент генменеджера НБА: «Пелинка вел себя как мудак, когда был агентом»

    Теги Лейкерс НБА Роб Пелинка Баскетбол

    Анонимный ассистент генменеджера НБА негативно высказался о генеральном менеджере «Лейкерс» Робе Пелинке.

    «Пелинка вел себя как мудак, когда был агентом. У него были самые сильные игроки, и если он хотел, чтобы его клиент куда-то переехал, он мог выпотрошить вас, чтобы получить все, чего желает.

    Вы не можете вытворять такое с людьми, а затем ожидать, что они будут нормально работать с вами, когда вы становитесь коллегами», – рассказал ассистент генменеджера.

    «Он не отвечал на некоторые звонки от других команд перед недавним дедлайном», – рассказал генеральный менеджер одного из клубов.

    Почтальон, Адмирал, Матрица, Плохое порно – когда-то прозвища добавляли НБА магии, но сейчас практически исчезли

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