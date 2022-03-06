Джерон Джонсон — лучший игрок февраля в Лиге ВТБ по мнению болельщиков

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Форвард «Автодора» Джерон Джонсон получил звание лучшего игрока Единой лиги ВТБ в феврале по мнению болельщиков. За американца проголосовали 32,6 процента болельщиков.

Второе место занял форвард УНИКСа Марио Хезоня (23,9 процента), третье — защитник «Астаны» Энтони Хики (12,3).

«Автодор» в минувшем месяце провел один матч в Лиге ВТБ, обыграв «Нижний Новгород» в гостях (83:70). Джонсон стал самым результативным игроком встречи, набрав 25 очков, сделав 5 подборов, 3 перехвата и 2 передачи.

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