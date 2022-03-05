Тони Джекири: «Игрокам УНИКСа, которые получали не так много времени, предоставится прекрасный шанс проявить себя»

Центровой УНИКСа Тони Джекири накануне матча Лиги ВТБ против отметил, что после ухода ряда легионеров у игроков, которые получали не так много времени на площадке, появился хороший шанс проявить себя. «Мы находимся в неплохой форме и чувствуем себя хорошо. Сейчас нам в первую очередь необходимо наладить командную химию и взаимодействия, поскольку некоторые баскетболисты покинули клуб. Зато игрокам, которые получали не так много времени на площадке, предоставится прекрасный шанс проявить себя», – сказал Джекири.

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