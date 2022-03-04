Евролига объявила о переносе «Финала четырех» в Белград

официально перенесла «Финал четырех» этого года из Берлина в Белград.

Решающие матчи сезона Евролиги пройдут 19-21 мая на .

Мероприятие впервые пройдет с четверга (полуфиналы) по субботу (матч за 3-е место и финал).

Изначально планировалось, что «Финал четырех» состоится 27-29 мая в Берлине, но из-за ситуации с и возможными ограничениями было принято решение о переносе.

«Мы были как младенцы, учившиеся ходить». В 92-м «Партизан» выиграл Евролигу – с самым молодым составом и запретом на игры в Белграде

Официальный сайт Евролиги