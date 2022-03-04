Евролига объявила о переносе «Финала четырех» в Белград

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Евролига официально перенесла «Финал четырех» этого года из Берлина в Белград.

Решающие матчи сезона Евролиги пройдут 19-21 мая на «Штарк Арене».

Мероприятие впервые пройдет с четверга (полуфиналы) по субботу (матч за 3-е место и финал).

Изначально планировалось, что «Финал четырех» состоится 27-29 мая в Берлине, но из-за ситуации с COVID-19 и возможными ограничениями было принято решение о переносе.

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Официальный сайт Евролиги

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