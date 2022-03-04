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    Реджи Джексон набрал 36 очков, 8 подборов и 9 передач в матче с «Лейкерс»

    Теги Клипперс Лейкерс НБА видео Реджи Джексон Баскетбол

    Разыгрывающий «Клипперс» Реджи Джексон помог своей команде одержать четвертую в нынешнем сезоне победу над «Лейкерс» (132:111).

    Джексон в четверг набрал 36 очков (14 из 30 с игры), 8 подборов, 9 передач и 2 перехвата за 35 минут.

    «Мы вышли с особым настроем. Мы хотели завершить эту сезонную серию. Мы по-прежнему голодны.

    Верим, что продолжаем писать свою собственную историю. Знаем, что о нас говорят на фоне потерь в составе. Но мы пытаемся сделать что-то особенное с теми ребятами, кто сейчас доступен», – заявил Джексон.

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