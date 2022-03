Реджи Джексон набрал 36 очков, 8 подборов и 9 передач в матче с «Лейкерс»

Разыгрывающий помог своей команде одержать четвертую в нынешнем сезоне победу над (132:111).

Джексон в четверг набрал 36 очков (14 из 30 с игры), 8 подборов, 9 передач и 2 перехвата за 35 минут.

«Мы вышли с особым настроем. Мы хотели завершить эту сезонную серию. Мы по-прежнему голодны.

Верим, что продолжаем писать свою собственную историю. Знаем, что о нас говорят на фоне потерь в составе. Но мы пытаемся сделать что-то особенное с теми ребятами, кто сейчас доступен», – заявил Джексон.

🔥 @Reggie_Jackson leads the @LAClippers to 5 in a row! 36 points (season high) 8 boards 9 assists pic.twitter.com/C10U7aSIg2