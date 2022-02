Маркус Моррис исполнил ключевой бросок на последней минуте матча с «Лейкерс»

Форвард стал автором ключевого попадания на последней минуте матча с «Лейкерс».

Моррис забросил при счете 101:102 за 34,9 секунды до финальной сирены. Перехватив лидерство, «Клипперс» в итоге довели игру до победы – 105:102.

На счету Морриса 10 очков и 3 подбора при 5 из 10 с игры.

Marcus Morris Sr. knocks down the jumper to take the lead for the @LAClippers!@LAClippers 103@Lakers 102



24.5 remaining on ESPN! pic.twitter.com/dK1wYTCnTH