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    MEGOGO прекращает работу в России. Сервис транслировал матчи НБА

    Теги НБА бизнес MEGOGO Баскетбол

    Онлайн-кинотеатр MEGOGO прекратил свою работу на территории России.

    Как сообщают Ведомости, основатели бренда приняли решение об отзыве представительства. В последние несколько дней сервис был недоступен для российских пользователей.

    MEGOGO был основан украинскими предпринимателями. В 2012 году компания вышла на российский рынок и стала одним из его лидеров.

    В числе продуктов MEGOGO были доступны трансляции матчей Национальной баскетбольной ассоциации.

    С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

    Русский баскетбол разрушили за пять дней. Теперь ни Евролиги, ни топовых клубов

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