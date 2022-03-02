MEGOGO прекращает работу в России. Сервис транслировал матчи НБА

Онлайн-кинотеатр MEGOGO прекратил свою работу на территории России.

Как сообщают Ведомости, основатели бренда приняли решение об отзыве представительства. В последние несколько дней сервис был недоступен для российских пользователей.

MEGOGO был основан украинскими предпринимателями. В 2012 году компания вышла на российский рынок и стала одним из его лидеров.

В числе продуктов MEGOGO были доступны трансляции матчей Национальной баскетбольной ассоциации.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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