Отто Портер: «Джонатан Куминга может быть настолько хорош, насколько сам этого захочет»

Форвард «Голден Стэйт» Отто Портер высоко оценил перспективы новичка команды Джонатана Куминги.
«Он может стать хорошим игроком. Думаю, он может быть настолько хорош, насколько сам этого захочет. Мы здесь, чтобы помочь ему, держать его в тонусе, убедиться, что он работает над собой и остается сфокусированным», – сказал Портер.
Куминга был выбран на драфте НБА-2021 под седьмым пиком. В своем первом сезоне он набирает 8,1 очка и 2,9 подбора в среднем за игру.
Портер проводит свой девятый сезон в лиге.