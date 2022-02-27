Отто Портер: «Джонатан Куминга может быть настолько хорош, насколько сам этого захочет»

Форвард высоко оценил перспективы новичка команды .

«Он может стать хорошим игроком. Думаю, он может быть настолько хорош, насколько сам этого захочет. Мы здесь, чтобы помочь ему, держать его в тонусе, убедиться, что он работает над собой и остается сфокусированным», – сказал Портер.

Куминга был выбран на драфте НБА-2021 под седьмым пиком. В своем первом сезоне он набирает 8,1 очка и 2,9 подбора в среднем за игру.

Портер проводит свой девятый сезон в лиге.