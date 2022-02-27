Фред Ванвлит: «Беру на себя полную ответственность за слабое выступление команды»

Разыгрывающий прокомментировал неудачные результаты клуба в последних матчах.

«Верю в эту команду. Думаю, мы вернемся на тот уровень игры, который нам нужен. Надеюсь, это произойдет скоро. Я беру на себя полную ответственность за слабое выступление и смотрю вперед, чтобы вернуть эту команду туда, где она должна быть», – заявил Ванвлит.

После перерыва на Матч всех звезд НБА-2022 «Рэпторз» потерпели два крупных поражения. Команда уступила с большой разницей в счете сначала (93:125), а затем «Атланте» (100:127).