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    Фред Ванвлит: «Беру на себя полную ответственность за слабое выступление команды»

    Теги Атланта Шарлотт Торонто НБА Фред Ванвлит Баскетбол

    Разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит прокомментировал неудачные результаты клуба в последних матчах.

    «Верю в эту команду. Думаю, мы вернемся на тот уровень игры, который нам нужен. Надеюсь, это произойдет скоро. Я беру на себя полную ответственность за слабое выступление и смотрю вперед, чтобы вернуть эту команду туда, где она должна быть», – заявил Ванвлит.

    После перерыва на Матч всех звезд НБА-2022 «Рэпторз» потерпели два крупных поражения. Команда уступила с большой разницей в счете сначала «Шарлотт» (93:125), а затем «Атланте» (100:127).

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