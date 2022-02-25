Деррику Роузу предстоит небольшая операция на лодыжке

Разыгрывающий перенесет небольшую операцию на правой лодыжке. Сроки возвращения игрока в строй пока не установлены.

33-летний защитник в нынешнем сезоне набирает за «Никс» 12,0 очка, 4,0 передачи и 3,0 подбора в среднем за матч.

Два дня назад стало известно, что «Никс» достигли договоренности с защитником Кембой Уокером о том, что игрок не будет больше участвовать в матчах клуба в этом сезоне.

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