«Калев» может покинуть состав участников Единой лиги ВТБ (Донатас Урбонас)

Эстонский «Калев», как ожидается, покинет состав участников Единой лиги ВТБ из-за событий на Украине.
Об этом сообщает в твиттере литовский инсайдер Донатас Урбонас.
Литовская федерация баскетбола призывает клубы отменять матчи и контакты с российскими и белорусскими командами.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.
Супер Марио, прозвища и шутки о насвае. Пять вещей, которыми запомнился Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ 2022