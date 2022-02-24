«Калев» может покинуть состав участников Единой лиги ВТБ (Донатас Урбонас)

Теги происшествия чемпионат Эстонии Калев Единая лига ВТБ Баскетбол

Эстонский «Калев», как ожидается, покинет состав участников Единой лиги ВТБ из-за событий на Украине.

Об этом сообщает в твиттере литовский инсайдер Донатас Урбонас.

Литовская федерация баскетбола призывает клубы отменять матчи и контакты с российскими и белорусскими командами.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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