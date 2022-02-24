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    Пау Газоль: «Война никогда не является решением. Есть только один путь – мир и диалог»

    Теги Пау Газоль Turkish Airlines EuroLeague НБА Баскетбол

    Двукратный чемпион НБА, знаменитый испанский центровой Пау Газоль призвал к миру и диалогу на Украине.

    «Я хочу присоединиться к призывам о прекращении огня в Украине. Война никогда не является решением.

    Многие люди, в том числе тысячи детей, страдают от последствий этого драматического конфликта. Есть только один путь – мир и диалог», – написал Газоль на своей странице в Twitter.

    Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

    По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

    Пау Газоль мечтал стать врачом, чтобы найти лекарство от ВИЧ для Мэджика Джонсона

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