Двукратный чемпион , знаменитый испанский центровой Пау Газоль призвал к миру и диалогу на Украине.

«Я хочу присоединиться к призывам о прекращении огня в Украине. Война никогда не является решением.

Многие люди, в том числе тысячи детей, страдают от последствий этого драматического конфликта. Есть только один путь – мир и диалог», – написал Газоль на своей странице в Twitter.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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