«Сиксерс» подписали 10-дневный контракт с Уилли Коули-Стайном

официально объявила о подписании 10-дневного контракта со свободным агентом (28 лет, 213 см). Центровой будет выступать за «Сиксерс» под номером «00».

Коули-Стайн был отчислен из «Далласа» 15 января. В нынешнем сезоне он провел за «Мэверикс» 18 матчей, набирая в среднем 1,9 очка и 2,1 подбора за 10 минут в среднем за матч.

Коули-Стайн был выбран на драфте-2015 под 6-м номером. Ранее он выступал за «Сакраменто», «Голден Стэйт» и .

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