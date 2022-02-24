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    «Сиксерс» подписали 10-дневный контракт с Уилли Коули-Стайном

    Теги переходы Филадельфия НБА Уилли Коули-Стайн Баскетбол

    «Филадельфия» официально объявила о подписании 10-дневного контракта со свободным агентом Уилли Коули-Стайном (28 лет, 213 см). Центровой будет выступать за «Сиксерс» под номером «00».

    Коули-Стайн был отчислен из «Далласа» 15 января. В нынешнем сезоне он провел за «Мэверикс» 18 матчей, набирая в среднем 1,9 очка и 2,1 подбора за 10 минут в среднем за матч.

    Коули-Стайн был выбран на драфте-2015 под 6-м номером. Ранее он выступал за «Сакраменто», «Голден Стэйт» и «Даллас».

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