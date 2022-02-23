У трех игроков сборной Литвы обнаружен коронавирус

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Перед началом второго окна квалификации чемпионата мира-2023 четыре игрока сборной Литвы сдали положительные тесты на коронавирус. Среди них три игрока – Довидас Гедрайтис, Гитис Масюлис, Криступас Жемайтис – и ассистент главного тренера Эвалдас Берзининкайтис.

В этом окне Литва дважды сыграет с Боснией и Герцеговиной. Первый матч состоится в четверг, второй – в воскресенье в Вильнюсе.

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