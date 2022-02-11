Велимир Перасович: «В концовке матча гости оказались более собранными и сконцентрированными»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович проанализировал причины поражения от «Црвены Звезды» в домашнем матче (77:84).



«Сегодня с самого начала была лучше. Они играли очень жестко и атлетично. В концовке матча гости оказались более собранными и сконцентрированными. Они совершили 11 перехватов, показали отличную защиту, вынудили нас совершить 18 потерь.

Лоренцо Браун, безусловно, важен для нас, сегодня он не смог нам помочь. Но и у других игроков также была возможность выиграть матч. Марко Списсу показал результативную игру в нападении. Он нам очень помог, особенно во второй четверти, когда мы испытывали трудности. Но при поражении я не могу выделять кого-то из баскетболистов», – сказал Перасович.

Этот безумный, безумный, безумный матч. ЦСКА – УНИКС – это 3 овертайма, личные рекорды и дикий победный бросок О Джея Мэйо