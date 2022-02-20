Желько Обрадович: «Я провел более 50 финальных матчей. Мотивация никуда не делась»

Главный тренер Желько Обрадович поделился впечатлениями о предстоящем финальном матче с .

«Каждая финальная игра особенная. Не важно, на каком уровне вы его проводите, тебе нужно быть готовым. Ты счастлив, потому что дошел до этой стадии, и стараешься отдать все, что у тебя есть внутри. Именно это я прошу от игроков любыми способами.

Давление? В какой-то степени оно присутствует. Не только в баскетболе, но и в обычной жизни каждый из нас с чем-то вроде давления. Здесь ничего нового. Если вы спросите обо мне, я даже не знаю, что ответить. Я провел более 50 финальных матчей. Может быть, около 60 или больше. Мотивация никуда не делась», – объяснил специалист.

Обрадович проводит 31-й год на посту главного тренера различных команд.