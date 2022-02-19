«Барселона» и «Реал» претендуют на Хуана Эрнангомеса

«Барселона» и мадридский «Реал» интересуются форвардом «Юты» Хуаном Эрнангомесом.
Во время перерыва на Матч всех звезд НБА-2022 Эрнангомес прилетел в Мадрид, чтобы «провести время с семьей». Ранее сообщалось, что «Реал» собирается подписать контракт с игроком после окончания сезона в НБА.
Эрнангомес был недавно обменян из «Бостона» сначала в «Сан-Антонио», а затем в «Юту». «Джаз» могут отчислить игрока в ближайшее время.
В нынешнем сезоне форвард набирает 1,2 очка и 1,6 подбора в среднем за игру.