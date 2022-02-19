«Барселона» и «Реал» претендуют на Хуана Эрнангомеса

и мадридский интересуются форвардом «Юты» .

Во время перерыва на Матч всех звезд НБА-2022 Эрнангомес прилетел в Мадрид, чтобы «провести время с семьей». Ранее сообщалось, что «Реал» собирается подписать контракт с игроком после окончания сезона в НБА.

Эрнангомес был недавно обменян из сначала в , а затем в «Юту». «Джаз» могут отчислить игрока в ближайшее время.

В нынешнем сезоне форвард набирает 1,2 очка и 1,6 подбора в среднем за игру.