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    Ассистент «Лейкерс» Фил Хэнди: «Устал от неуважения со стороны людей, которые никогда не тренировали»

    Теги Лейкерс НБА болельщики Фрэнк Вогель Фил Хэнди Баскетбол

    Ассистент «Лейкерс» Фил Хэнди отреагировал на критику тренерского штаба калифорнийской команды.

    «Пока сами не сядете на место настоящего тренера на высоком уровне, относитесь с уважением к тому, что мы делаем. Вам легко сидеть на диване и строить из себя тренеров, как будто это 2K. Я устал от неуважения со стороны людей, которые никогда не тренировали. Нам платят не просто так», – написал Хэнди в инстаграме.

    Главный тренер «озерников» Фрэнк Вогель в нынешнем сезоне часто подвергается критике в связи с неудачными выступлением команды.

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