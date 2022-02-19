Ассистент «Лейкерс» Фил Хэнди: «Устал от неуважения со стороны людей, которые никогда не тренировали»

Ассистент Фил Хэнди отреагировал на критику тренерского штаба калифорнийской команды.

«Пока сами не сядете на место настоящего тренера на высоком уровне, относитесь с уважением к тому, что мы делаем. Вам легко сидеть на диване и строить из себя тренеров, как будто это 2K. Я устал от неуважения со стороны людей, которые никогда не тренировали. Нам платят не просто так», – написал Хэнди в инстаграме.

Главный тренер «озерников» в нынешнем сезоне часто подвергается критике в связи с неудачными выступлением команды.

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