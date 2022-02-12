Фрэнк Вогель: «Команда перезагрузилась после дедлайна. Верим в этих ребят»

Главный тренер выразил надежду на то, что команда прибавит после дедлайна, когда больше не обсуждаются слухи о возможных обменах.

«Начинается новый день. Сегодня в нашем коллективе наблюдается отличная энергия. Как во время просмотра видео, так и во время тренировки. Команда естественным образом перезагрузилась, зная о том, что дедлайн позади. Мы собрали этих ребят, чтобы начать с ними сезон. Мы верим в этих ребят.

Дедлайн позади, все мысли переключились с этой темы, настрой сейчас совсем иной. Сейчас наша энергия направлена на то, чтобы выиграть субботний матч. Теперь мы можем думать о том, на что способны в этом сезоне и верить в это», – заявил Вогель.

Бодрейший дедлайн в нашей жизни. Оценки всем, кто был активен