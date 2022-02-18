Вышел трейлер фильма «Hustle» с Адамом Сэндлером и Хуаном Эрнангомесом

Вышел официальный трейлер нового фильма «Hustle», в котором сыграл испанский форвард «Юты» .

Главную роль в фильме исполнил знаменитый актер Адам Сэндлер, который сыграл баскетбольного скаута. Герой Сэндлера находит в Испании феноменального уличного игрока и видит в этом возможность вернуться в .

Продюсерами картины стали Адам Сэндлер и звезда «Лейкерс» Леброн Джеймс.

Фильм выйдет на Netflix 10 июня 2022 года.

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