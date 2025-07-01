Джерико Симс подпишет 2-летний контракт с «Милуоки»

«Милуоки» сохранил Джерико Симса.

Свободный агент Джерико Симс (26 лет, 208 см) согласился на двухлетний контракт с «Бакс» с опцией игрока на второй сезон.

В прошедшем сезоне центровой сыграл в рекордных для себя 53 матчах и во всех 5 матчах плей-офф. Показатели Симса в 14 матчах за «Бакс» составили 2,4 очка и 4,8 подбора в среднем за встречу.