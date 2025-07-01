Федерация баскетбола Франции может не позволить Ксении Козловой перейти в BLMA

Переход Ксении Козловой во французский BLMA может не состояться.

Федерация баскетбола Франции может не позволить российской центровой подписать контракт с французским клубом.

«Все договоренности между игроком и клубом из Монпелье достигнуты, но контракт должен получить одобрение со стороны местной федерации. Есть негласный запрет на участие российских игроков в чемпионате Франции, поэтому переход Ксении может сорваться», – рассказал источник из окружения баскетболистки.

В прошлом году Федерация баскетбола Франции заблокировала несколько контрактов россиян и белорусов с местными клубами. Также возникали сложности с получением рабочей визы.

Ксения Козлова (24 года, 191 см) провела 5 лет в NCAA. В прошедшем сезоне, выступая за James Madison Dukes, баскетболистка набирала в среднем 12,5 очка, 7,4 подбора и 0,6 передачи.